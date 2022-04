Serie D, il programma delle partite di 29^ e 33^ giornata di campionato

Anticipo prima della sosta per Pasqua: nel girone B, trasferta per il Sona sul campo della Casatese, mentre nel girone C per il San Martino Speme è sfida esterna con la Luparense. Nel posticipo del venerdì, sarà derby veronese tra Caldiero e Ambrosiana