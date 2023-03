Serie D, il programma delle partite della 28^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 27^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Sona, sempre penultimo, necessita al più presto di ritrovare punti per poter sperare ancora nella salvezza: ad attenderlo, ora, c'è la sfida casalinga con il Varese. Situazione decisamente diversa per il Legnago, capolista del girone C, che dopo il pari guadagnato con il Dolimiti Bellunesi andrà ora a caccia dell'intera posta in palio nella trasferta prevista con il Mestre. Dolomiti Bellunesi che, invece, si appresta a ospitare al campo di Sedico (Bl) il Caldiero, di recente sconfitto dall'Este, mentre il Villafranca attende il Montebelluna dopo la bella vittoria esterna sul Portogruaro. Si ricorda infine che domenica prossima, 26 marzo, il campionato osserverà un turno di riposo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 28^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 19 MARZO, ore 14.30: Sona - Varese (direttore di gara Esposito di Ercolano)

GIRONE C