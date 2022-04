Serie D, il programma delle partite di 28^ e 32^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona è alla continua ricerca della vittoria: reduce da tre pareggi di fila, l'ultimo con il Caravaggio, i rossoblù punteranno ora al successo tra le mura amiche contro l'Arconatese.

Nel girone C, l'Ambrosiana ospita il Delta Porto Tolle dopo i pari in extremis rimediati con Cartigliano e Dolomiti Bellunesi. Il Caldiero, anch'esso frenato nell'ultimo turno sull'1 a 1 col Campodarsego, continua a lottare per un posto nei play-off: per i termali è attesa la trasferta di Cartigliano. Dopo il ko a Mestre, si fa sempre più critica la situazione dell'ultimo in classifica San Martino Speme, che si appresta a sfidare il Levico.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 28^ e 32^ giornata:

GIRONE B - 32^ giornata

DOMENICA 10 APRILE, ore 15: Sona - Arconatese (direttore di gara AStefano Striamo di Salerno)

GIRONE C - 28^ giornata