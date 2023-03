Serie D, il programma delle partite della 27^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 26^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Dopo tre sconfitte di fila, la situazione è sempre più critica per il Sona, penultimo in classifica, che d'ora in poi avrà poco margine di errore: il primo step da superare è rappresentato dalla disputa sul campo dell'Alcione. Nel gruppo C voglia di riscatto immediato per il Legnago, reduce dal ko esterno con la Virtus Bolzano, ora impegnato tra le mura amiche con la Dolomiti Bellunesi. Discorso analogo per il Caldiero, battuto dal Campodarsego, pronto adesso a ospitare l'Este. Il Villafranca, infine, superato di recente dalla Luparense, sarà chiamato ad affrontare la trasferta in casa del Portogruaro.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 27^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 12 MARZO, ore 14.30: Alcione - Sona (direttore di gara Selva di Alghero)

GIRONE C