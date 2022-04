Serie D, il programma delle partite di 27^ e 31^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona proverà a sbloccarsi a livello di tabellino, dato che è reduce da due pareggi a reti bianche con Villa Valle e Real Calapina.

Nel girone C, trasferta a Cartigliano per l'Ambrosiana, reduce dall'incredibile rimonta con il Dolomiti Bellunesi, che ha permesso ai rossoneri di strappare un punto insperato per come si erano messe le cose nei primi 45 minuti. Il Caldiero, pieno di entusiasmo dopo la vittoria in extremis col Montebelluna, ospiterà ora il Campordarsego. Ultime occasioni di speranza salvezza per il San Martino Speme, sconfitto anche dallo Spinea, che se la vedrà sul campo del Mestre.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 27^ e 31^ giornata:

GIRONE B - 31^ giornata

DOMENICA 3 APRILE, ore 15: Caravaggio - Sona (direttore di gara Andrea Bortolussi di Nichelino)

GIRONE C - 27^ giornata