Serie D, il programma delle partite della 26^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 25^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Sona, reduce da due sconfitte consecutive, ha assoluta necessità di rialzarsi, e proverà a farlo contando sul fattore casalingo nell'imminente sfida contro il Brusaporto. Nel gruppo C il Legnago cercherà di proseguire la propria marcia vincente, dopo il recente successo anche sul Campodarsego, affrontando ora la trasferta sul campo della Virtus Bolzano. Campodarsego che invece sarà il prossimo avversario del Caldiero, alla ricerca dei tre punti dopo il pareggio interno maturato con il Mestre. Il Villafranca, infine, ospiterà la Luparense a seguito del match di Chioggia sospeso e rinviato per il troppo vento.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 26^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 5 MARZO, ore 14.30: Sona - Brusaporto (direttore di gara Grassi di Forlì)

GIRONE C