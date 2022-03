Serie D, il programma delle partite di 26^ e 30^ giornata di campionato

Tutto pronto per il turno infrasettimanale: nel girone B, il Sona ospita la Real Calepina. Per il girone C, l'Ambrosiana attende il Dolomiti Bellunesi, il San Martino Speme lo Spinea; trasferta a Montebelluna per il Caldiero