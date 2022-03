Serie D, il programma delle partite di 25^ e 29^ giornata di campionato

Dopo la settimana di sosta per la Viareggio Cup, torna il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona è reduce dal successo cruciale sul Leon, che ha rappresentato il debutto vincente del nuovo mister Cogliandro. Ora, per i rossoblù, è in programma un'altra sfida delicata sul campo del Villa Valle.

Negli anticipi del girone C, invece, l'Ambrosiana arriva dal pareggio esterno con l'Adriese, e ora si appresta ad ospitare il Montebelluna. In casa con l'Este anche il Caldiero, che ha invece interrotto il buon momento con un ko rimediato dall'Union Clodiense. Per il San Martino Speme, infine, prevista la trasferta di Delta Porto Tolle: nell'ultimo match un punto col Cjarlins Muzane, ma ne serviranno parecchi altri per tentare l'impresa salvezza.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 25^ e 29^ giornata:

GIRONE B - 29^ giornata

DOMENICA 27 MARZO, ore 15: Villa Valle - Sona (direttore di gara Senthuran Lingamoorthy di Genova)

GIRONE C - 25^ giornata