Serie D, il programma delle partite di 24^ e 28^ giornata di campionato

Nel girone B, per il Sona del nuovo mister Cogliandro si prospetta un match cruciale contro il fanalino di coda Leon. Nel girone C, trasferta sul campo dell'Adriese per l'Ambrosiana e a Chioggia per il Caldiero. Il San Martino Speme ospita il Cjarlins Muzane