Serie D, il programma delle partite di 23^ e 27^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona va a caccia dei tre punti: dopo il pareggio con lo Sporting Franciacorta e i tre precedenti ko consecutivi, i rossoblù proveranno ad imporsi sul campo della Virtus Ciseranobergamo.

Nel girone C, invece, l'Ambrosiana proverà ad alimentare l'onda dell'entusiasmo data dall'ultimo colpo esterno sul Campodarsego: ad attendere i rossoneri il match casalingo con la Union Clodiense. Sfida interna anche per il Caldiero, sempre più in forma, che ospiterà l'Arzignano. Il San Martino Speme, sconfitto proprio dai gialloverdi nel derby veronese, tenta il riscatto nella trasferta fissata con la Dolomiti Bellunesi.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 23^ e 27^ giornata:

GIRONE B - 27^ giornata

DOMENICA 6 MARZO, ore 14.30: Virtus Ciseranobergamo - Sona (direttore di gara Giuseppe Lascaro di Matera)

GIRONE C - 23^ giornata