Serie D, il programma delle partite della 21^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 20^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Dopo la vittoria ritrovata, il Sona cercherà ora di navigare il momento di fiducia facendo punti anche nella trasferta sul campo del Lumezzane. Nel gruppo C il Caldiero ospiterà invece il Torviscosa dopo il successo sull'Adriese, ma il big match da seguire è senz'altro il derby scaligero tra Legnago e Villafranca.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 21^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 29 GENNAIO, ore 14.30: Lumezzane - Sona (direttore di gara Filippo Balducci di Empoli)

GIRONE C