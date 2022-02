Serie D, il programma delle partite di 21^ e 25^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona ospiterà la Vis Nova Giussano per un delicato scontro salvezza. Reduce dal ko sul campo della Folgore Caratese, in occasione del match infrasettimanale valido per la 24^ giornata, la truppa di mister Damini cercherà di strappare punti vitali per evitare di finire in piena zona play-out.

Nel girone C, invece, sarà derby veronese: Ambrosiana e San Martino Speme sono infatti pronte a darsi battaglia in un match che entrambe puntano a non fallire, data la situazione critica in classifica. La squadra nerazzurra, in particolare, arriva dalla pesante sconfitta interna rimediata nel recupero col Montebelluna, perciò va alla ricerca di riscatto. Il Caldiero, infine, non vuole terminare la propria trafila di risultati utili consecutivi, che lo hanno portato ad accarezzare la zona play-off: il prossimo avversario designato sarà il Levico.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 21^ e 25^ giornata:

GIRONE B - 25^ giornata

DOMENICA 20 FEBBRAIO, ore 14.30: Sona - Vis Nova Giussano (direttore di gara Adil Bouabid di Prato)

GIRONE C - 21^ giornata