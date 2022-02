Serie D, il programma delle partite di 20^ e 23^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, nel girone B il Sona sfiderà il Legnano dopo il pareggio a reti inviolate con la Castellanzese.

Nel girone C, invece, il Caldiero punta a non fermare la serie positiva accumulata, presentadosi a Cattolica con la voglia di conquistare altri punti preziosi. Li cerca con insistenza l'Ambrosiana, che dopo l'1-1 proprio col Cattolica ha bisogno di ottenere un risultato positivo anche contro l'Este per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Este che ha battuto il San Martino Speme nella sfida salvezza del recupero infrasettimanale, inguaiando gli uomini di Colantoni dopo il bel colpo fuori casa sul Campodarsego. La squadra nerazzurra, ora, dovrà riscattarsi con il Cartigliano per provare ad evitare l'incubo della retrocessione.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 20^ e 23^ giornata:

GIRONE B - 23^ giornata

DOMENICA 13 FEBBRAIO, ore 14.30: Sona - Legnano (direttore di gara Fabrizio Arcidiacono di Acireale)

GIRONE C - 20^ giornata