Serie D, il programma delle partite della 2^ giornata di campionato

Nel girone B, trasferta per il Sona sul campo del Sangiuliano City. Gare fuori casa anche per Ambrosiana e Caldiero del girone C, impegnate rispettivamente con Cattolica e Spinea. Chiude il gruppo la neopromossa San Martino Speme, che ospita il Campodarsego

È iniziato il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la prima giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Sona, eliminato dall'Arzignano in Coppa, sfiderà a Nova Milanese il Sangiuliano City. Per quanto riguarda le altre partite, in programma sempre alle ore 15 di domenica 26 settembre, Ambrosiana e Caldiero saranno impegnati nelle rispettive trasferte di Cattolica e Spinea; la neopromossa San Martino Speme, d'altra parte, sarà l'unica compagine locale a giocare sul campo di casa, dove ospiterà il Campodarsego.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 2^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 26 SETTEMBRE, ore 15.00: Sangiuliano City - Sona (direttore di gara Umberto Spedale di Palermo)

GIRONE C