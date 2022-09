Serie D, il programma delle partite della 2^ giornata di campionato

Èiniziato il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la prima giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Chievo Sona cerca riscatto con la Folgore Caratese, cercando subito di rialzare la testa dopo la netta sconfitta rimediata al debutto contro il Desenzano. Trasferta sul campo del Montebelluna per il Caldiero, reduce dal successo sul Portogruaro, così come il Legnago è atteso dalla sfida esterna in casa della Union Clodiense a seguito dei tre punti conquistati proprio con il Montebelluna. Il Villafranca, infine, ospita il Mestre, in fiducia dopo il risultato positivo conquistato con il Dolomiti Bellunesi.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 2^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 11 SETTEMBRE, ore 15.00: Chievo Sona - Folgore Caratese (direttore di gara Fabio Franzò di Siracusa)

GIRONE C