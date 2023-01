Serie D, il programma delle partite della 19^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 18^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Sona, reduce da una vera rivoluzione tra mercato e panchina con il ritorno di mister Nicola Zanini, si appresta ora ad affrontare la trasferta sul campo di Folgore Caratese con nuovi stimoli, cercando di riscattarsi e risollevarsi dall'ultimo posto del tabellone. Vuole invece continuare la sua marcia vincente il Legnago, attuale capolista del gruppo C, che dopo il successo nella sfida esterna con il Montebelluna cerca conferme contro l'Union Clodiense. Montebelluna che sarà invece l'avversario del Caldiero, pronto a farsi valere in casa dopo i tre punti di Portogruaro, mentre il Villafranca proverà a rifarsi dal ko con il Dolomiti Bellunesi provando il colpo sul campo del Mestre.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 19^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 15 GENNAIO, ore 14.30: Folgore Caratese - Sona (direttore di gara Stefano Calzolari di Albenga)

GIRONE C