Serie D, il programma delle partite di 19^ e 22^ giornata di campionato

Prima volta del nuovo anno con tutte e quattro le squadre veronesi in campo: nel girone B, il Sona sarà ospite della Castellanzese dopo il colpo Sangiuliano City. Nel girone C l'Ambrosiana attende il Cattolica, il Caldiero lo Spinea. Sfida d'esordio del 2022 per il San Martino Speme, in trasferta sul campo del Campodarsego