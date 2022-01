Serie D, il programma delle partite di 18^ e 20^ giornata di campionato

Altro rinvio per il San Martino Speme, che salta per Covid anche la sfida prevista in casa col Montebelluna. Tutte trasferte per le altre tre squadre veronesi: negli anticipi del sabato il Caldiero sarà impegnato in terra padovana con la Luparense e l'Ambrosiana verrà ospitata dall'Arzignano, mentre il Sona se la vedrà di domenica sul campo del Crema