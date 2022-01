Serie D, il programma delle partite di 17^ e 19^ giornata di campionato

La Serie D, dopo il rinvio della ripresa deciso per la situazione sanitaria, riprende il suo cammino con le partite dell'ultima giornata del girone di andata, in programma domani, domenica 23 gennaio, alle 14.30. Delle quattro formazioni veronesi partecipanti alla competizione, solamente due scenderanno in campo senza nessun problema legato al coronavirus.

Nel girone B il Sona torna a disputare una gara dall'ultimo match giocato in casa del Brusaporto (quest'ultimo uscito vittorioso con un 3-2). A distanza di un mese, la squadra rossoblù di mister Damini ospiterà il Desenzano Calvina al "Comunale" di Sona.

Nel girone C (e non solo), d'altra parte, fioccano i rinvii. A parte Luparense-Ambrosiana, che si disputerà regolarmente, per il Caldiero si prospetta una trasferta a porte chiuse al "Della Ricca", impianto di gioco del Cjarlins Muzane. Non si giocherà, invece, la gara del San Martino Speme, che avrebbe dovuto sfidare l'Este sul proprio campo.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 17^ e 19^ giornata:

GIRONE B - 19^ giornata

DOMENICA 22 GENNAIO, ore 14.30: Sona - Desenzano Calvina (direttore di gara Antonio Di Reda di Molfetta)

GIRONE C - 17^ giornata