Serie D, il programma delle partite di 16^ e 18^ giornata di campionato

Ultimi impegni del 2021: nel girone B, per il Sona è in programma la sfida esterna sul campo del Brusaporto. Nel girone C l'Ambrosiana ospita il Levico, il Caldiero attende il Mestre, mentre per il San Martino Speme è prevista la trasferta contro l'Union Clodiense