Serie D, il programma delle partite di 15^ e 17^ giornata di campionato

Nel girone B, il Sona ospita la Brianza Olginatese. Nel girone C anticipo per il Caldiero, chiamato ad affrontare la trasferta sul campo del Delta Porto Tolle. Sfida fuori casa anche per l'Ambrosiana, ma a Spinea, mentre per il San Martino Speme si profila il match interno con l'Adriese