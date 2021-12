Serie D, il programma delle partite di 13^ e 15^ giornata di campionato

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, il Sona scenderà in campo oggi, mercoledì 8 dicembre, in occasione della partita casalinga col Pontisola, nel match in programma per il girone B.

Sempre nella giornata odierna, ma nel girone C, il Caldiero ospiterà l'Adriese. Trasferta a Mestre per l'Ambrosiana, reduce proprio dal ko nel derby coi termali, mentre il San Martino Speme sarà impegnato nella sfida esterna con l'Arzignano per provare a invertire la rotta negativa data dalle cinque sconfitte consecutive.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 13^ e 15^ giornata:

GIRONE B - 14^ giornata

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE, ore 14.30: Sona - Pontisola (direttore di gara Paul Leonard Mihalache di Terni)

GIRONE C - 12^ giornata