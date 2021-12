Serie D, il programma delle partite di 12^ e 14^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Delle quattro formazioni veronesi, il Sona scenderà in campo oggi, sabato 4 dicembre, nell'anticipo con la Casatese. Dopo aver sfiorato il colpo in trasferta con l'Arconatese, la squadra di mister Damini cercherà ora di conquistare la vittoria facendosi valere in casa.

Nel girone C, il match che spicca è il derby veronese tra Ambrosiana e Caldiero, anch'esso in programma quest'oggi. I rossoneri, guidati dal vice allenatore Sammarco, sono riusciti ad espugnare il terreno di gioco del Delta Porto Tolle in occasione dell'ultimo turno disputato. I termali, d'altra parte, dovranno rifarsi dopo il ko rimediato col Cartigliano. Il San Martino Speme sarà l'unica formazione veronese a giocare domani, domenica 5 dicembre, contro la Luparense, a seguito della sconfitta di misura incassata dal Levico Terme.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per 12^ e 14^ giornata:

GIRONE B - 14^ giornata

SABATO 4 DICEMBRE, ore 14.30: Sona - Casatese (direttore di gara Simone Gavini di Aprilia)

GIRONE C - 12^ giornata