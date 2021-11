Serie D, il programma delle partite di 11^ e 13^ giornata di campionato

Nel girone B, Sona in trasferta sul campo della Arconatese. Nel girone C il Caldiero affronterà in casa il Cartigliano, mentre l'Ambrosiana sarà impegnata in trasferta con il Delta Porto Tolle, così come il San Martino Speme nel match esterno sul campo del Levico Terme