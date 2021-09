Serie D, il programma delle partite della 1^ giornata di campionato

Nel girone C, il Caldiero ospita la Luparense nell'anticipo di sabato 18 settembre. Domenica 19 incontri casalinghi anche per Sona e Ambrosiana, trasferta a Montebelluna per la neopromossa San Martino Speme

Al via il campionato di Serie D.

Dopo la creazione dei gironi e la composizione dei calendari, per le squadre è giunto finalmente il momento di scendere in campo.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di partire subito al meglio. Il Caldiero sarà impegnato per primo nell'anticipo di sabato 18 settembre, quando alle ore 15 sfiderà la Luparense. Per le altre partite, in programma invece allo stesso orario di domenica 19 settembre, Sona e Ambrosiana ospiteranno rispettivamente Crema e Arzignano; la neopromossa San Martino Speme, invece, sarà l'unica compagine locale a giocare fuori casa, più precisamente sul campo del Montebelluna. I ragazzi di mister Baù sono stati di recente eliminati dalla Coppa Italia proprio dall'Ambrosiana, in un derby tutto scaligero.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 1^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 19 SETTEMBRE, ore 15.00: Sona - Crema (direttore di gara Clemente Cortese di Bologna)

GIRONE C