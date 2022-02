Serie D, l'Este si aggiudica la sfida salvezza contro il San Martino Speme

Girone C

Serie D Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa San Martino Speme

Con un gol allo scadere di Battistini, arrivato all'88', l'Este si aggiudica lo scontro salvezza contro il San Martino Speme.

Nel match valido come recupero dell'ultima giornata d'andata di Serie D (girone C), i giallorossi di Pagan riscattano così la pesante sconfitta di Chioggia, che ha comportato più di qualche squalifica, mentre i nerazzurri di Colantoni non riescono a proseguire la scia positiva dopo la bella vittoria sul Campodarsego.

Guardando l'attuale situazione di fondo classifica, Cattolica (10), Spinea (10) e San Martino Speme (11), se il campionato terminasse in questo modo, sarebbero le tre squadre retrocesse in Eccellenza senza passare dai play-out.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

SAN MARTINO SPEME - ESTE 0-1 (0-0)

San Martino Speme: Mora, R. Marini, Mantovanelli, Menegazzi, Dalla Bernardina, Vignati, Ciuffo, D. Marini, Moraschi, Fanini, Oliboni. A disposizione: Scalera, Borin, Bertaso, Merci, Anselmi, Mancini, Antinoro, Taylor, Momodu. Allenatore: Colantoni.

Este: Peixoto, Munaretto, Piccardi, Altuna, Hoxha, Bordi, Olonisakin Taiwo, Caccin, Battistini, Espinar, Florian. A disposizione: Ruggiu, Scuderi, Nicolosi, Monaco, Zanetti, Pellielo, Mastropietro, Mourelo, Abrefah. Allenatore: Pagan.

Arbitro: Nuzzo di Seregno. | Assistenti: Farina di Brescia e Cavalli di Bergamo.