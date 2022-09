Serie D, emozioni nel derby veronese: il Legnago agguanta il Villafranca nel recupero

Partita per cuori forti quella giocata tra Villafranca e Legnago, che si sono date battaglia fino alla fine nel derby veronese di Serie D valido come anticipo della quarta giornata di campionato.

Allo stadio comunale di Villafranca, il primo tempo è di studio e scarno di occasioni, con le due squadre che si limitano a uno sterile possesso palla scarno di occasioni che porta dritti all'intervallo sullo 0 a 0. La ripresa si fa già più movimentata, specie al 18', quando la formazione di mister Damini passa in vantaggio: pallone in profondità di Gardini verso Marchetti, che entrato in area batte Di Stasio con il destro trovando la prima rete stagionale. Il cronometro scorre, con i padroni di casa sempre più padroni del campo e in gestione del risultato senza particolari rischi. Al termine dei quattro minuti di recupero concessi, tuttavia, la compagine del tecnico Donati riesce a siglare un rocambolesco gol del pareggio: il lancio lungo di Sbampato coglie impreparata la retroguardia blaugrana, con Rocco lesto a toccare il pallone che rotola lentamente alle spalle di Ballato, nonostante un ultimo tentativo di Stanghellini di allontanare la sfera. Boato finale e parità per 1 a 1 al triplice fischio.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VILLAFRANCA VERONESE-LEGNAGO SALUS 1-1

Reti: 18′ st Marchetti (V), 49′ st Rocco (LS)

Villafranca (4-3-3): Ballato; Tosi, Mazzi (44′ st Amoh), Stanghellini, Gardini; Malavasi (5′ st Fanini), Menolli, Boccalari (24′ st Fornari); Manconi (5′ st Cannoletta), Ciuffo, Marchetti (29′ st Xeka).

A disp.: Spezia, Vetere, Montolli, Dal Ben. All. Filippo Damini

Legnago Salus (3-5-2): Di Stasio; Noce (35′ st Cognigni), Sbampato, Ruggeri (15′ st Musumeci); Marcellusi, Bernardini (21′ st Casarotti), Baradji, Sternieri (40′ st Santi), Mazzali; Kouassi (15′ st Sambou), Rocco.

A disp.: Roncaglia, Zarrillo, Zanetti, Muteba. All. Massimo Donati

Arbitro: sig. Mancini (sez. di Pistoia)

Ammoniti: Bernardini (LS), Ruggeri (LS), Kouassi (LS), Cognigni (LS), Fanini (V)

Espulsi: Faccioli (coll. tecnico LS) per proteste