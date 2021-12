Serie D, aria di derby: tutto pronto per l'anticipo tra Ambrosiana e Caldiero

È stato anticipato a domani, sabato 4 dicembre, il derby veronese di Serie D tra Ambrosiana e Caldiero.

In casa rossonera, la squadra è da poco stata affidata al nuovo mister (ed ex vice) Paolo Sammarco, a seguito delle dimissioni dell'allenatore Giuseppe Pugliese. La volontà è quella di risollevare una condizione di classifica attualmente abbastanza critica, e il primo step in realtà è già stato fatto. Nell'ultimo match, infatti, la formazione guidata al vertice dal presidente Pietropoli ha vinto sul campo del Delta Porto Tolle grazie al gol partita realizzato da Giordano nella ripresa. Un successo che ha permesso di agganciare a 6 punti il penultimo posto condiviso col Cattolica, lasciando lo Spinea ultimo del girone C a quota 5. L'Ambrosiana si ritroverà di fronte il suo ex mister, Tommaso Chiecchi, in estate passato ai rivali del Caldiero.

Una situazione un po' più tranquilla quella sul fronte dei termali del patron Filippo Berti, che attualmente hanno guadagnato 15 punti sul tabellone e conquistato l'accesso agli ottavi di Coppa Italia. La voglia di riscattarsi, tuttavia, non manca. In occasione dell'ultimo turno la truppa gialloverde è infatti incappata in una sconfitta casalinga col Cartigliano, match terminato 1 a 3 per gli ospiti. La vittoria più recente è quella registrata col Montebelluna alla 9^ giornata, dopodiché è arrivato il pareggio beffardo per 2 a 2 nella trasferta di Campodarsego.

Ora è tutto pronto per la sentita sfida. Allo stadio 'Montindon' di Sant'Ambrogio, fischio d'inizio fissato alle ore 14.30.