Serie D, il Sona si prepara al debutto: ufficiale l'ingaggio di Lamin Bittaye

Mercato ancora in evoluzione per il Sona Calcio, che finalizza un nuovo colpo in entrata.

Si tratta di un rinforzo utile per cercare di presentarsi nel migliore dei modi all'imminente debutto nel campionato di Serie D, in programma domenica 19 settembre alle ore 15. I ragazzi di mister Damini, nel match valido per la prima giornata, ospiteranno il Crema al "Comunale" di via Casella.

Questo il comunicato della società rossoblù, divulgato attraverso i canali social:

«È ufficiale: Lamin Bittaye è un nuovo giocatore dell'ASD Sona Calcio. L'attaccante, classe 1995, l'anno scorso ha militato nell'Atletico Fiuggi e nel Malta Sirens.

Benvenuto Lamin! Pronti per una nuova avventura.

Forza Sona Calcio».