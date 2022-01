Serie D, problemi di Covid: rinviata San Martino Speme-Este, Cjarlins Muzane-Caldiero a porte chiuse

Il massimo campionato dilettantistico riparte, ma non senza difficoltà: la squadra del neo tecnico Colantoni, su decisione del Dipartimento Interregionale, non scenderà in campo a causa dell'attuale situazione sanitaria legata alla diffusione del virus. Per i gialloverdi, invece, incontro senza pubblico nella trasferta al "Della Ricca"