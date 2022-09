Serie D, per il Caldiero anticipo con il Torviscosa

Girone C

A seguito degli accordi tra le società interessate, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto l'anticipo di Torviscosa-Calcio Caldiero Terme, inizialmente in programma mercoledì 28 settembre 2022, a sabato 24 settembre 2022.

La gara si disputerà allo stadio Beppino Tonello di Torviscosa (Udine) con calcio d'inizio alle ore 15.

Son rimaste invariate, invece, le date delle partite fissate per le altre formazioni veronesi della categoria, che verranno regolarmente disputate proprio mercoledì 28 settembre alle 15. Nel girone B il Chievo Sona ospiterà il Lumezzane, mentre nel girone C, lo stesso del Caldiero, cresce l'attesa per il derby veronese Villafranca-Legnago.