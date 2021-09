Serie D, ultimi test per Caldiero e Sona prima dell'inizio del campionato

Caldiero e Sona proseguono la loro marcia di avvicinamento all'inizio della Serie D.

Entrambe le formazioni sono reduci da amichevoli, organizzate per potersi presentare nel migliore dei modi alla prima giornata della competizione.

Per il Caldiero il test con il Desenzano Calvina ha rappresentato «il miglior viatico verso l'esordio di campionato». Questo il commento del Club gialloverde, che ha visto la propria Prima Squadra trionfare per 2 a 0 grazie alle reti di Lorenzo Zerbato (su calcio di rigore) e Jacopo Rossi. Per i termali del tecnico Chiecchi, che affronteranno in Coppa l'Ambrosiana, vincente con il San Martino Speme, il prossimo step è rappresentato dal debutto casalingo contro la Luparense.

Il Sona, d'altra parte, ha svolto l'ultimo allenamento congiunto sul campo del Breno. Una preparazione estiva ricca di amichevoli quella dei rossoblù, con tantissimi avversari: SPAL Under 19, San Martino Speme, Legnago Salus, Valgatara, Governolese, Villafranca, Vigasio, Este, Correggese e, per ultimo, proprio il Breno. I ragazzi di mister Damini sono usciti sconfitti per 5 a 2 da quest'ultima trasferta, disputata allo stadio Rigamonti di Brescia. Come riportato sulla pagina Facebook della società, un equilibrato primo tempo si è concluso sul punteggio di 3 a 2 in favore dei locali, a segno due volte Triglia poi con Brancato. Per il Sona doppietta di Marchesini, con il primo gol su calcio di rigore e il secondo dopo un assolo personale. Nel secondo tempo gli uomini di Tacchinardi hanno preso maggiormente in mano il pallino del gioco, sfruttando il fattore campo e arrotondando il punteggio sul 5 a 2 con la doppia marcatura del neo-entrato Gasperoni. Domenica prossima, 19 settembre, il Sona inizierà il campionato di Serie D al "Comunale" con ospite il Crema. Quest'ultimo, ironia della sorte, era stato il primo avversario di Damini al suo esordio sulla panchina del Sona, dopo l'entrata a campionato in corso. Allora finì 1-1.