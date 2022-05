Serie D, l'Ambrosiana si gioca la salvezza: play-out da dentro o fuori col Delta Porto Tolle

Girone C

Serie D Girone C

Per l'Ambrosiana è giunto il momento più delicato della stagione.

I ragazzi di mister Paolo Sammarco, a seguito del successo interno con la Luparense nell'ultima giornata, si sono assicurati la possibilità di giocare in casa la partita di play-out fissata contro il Delta Porto Tolle. Il verdetto definitivo verrà sancito a partire dalle ore 16 di domani, domenica 22 maggio, allo stadio "Montindon" di Sant’Ambrogio, in una gara secca da dentro o fuori: in palio il mantenimento della categoria di Serie D.

Ad aiutare i rossoneri della Valpolicella ci sono due risultati su tre, il pareggio e la vittoria, oltre al supporto del proprio pubblico. Sono previsti, se saranno necessari, due tempi supplementari da 15 minuti e alla fine, in caso di ulteriore parità, si salverà l'Ambrosiana per la miglior posizione di classifica ottenuta. La squadra del presidente Gianluigi Pietropoli ha infatti terminato il campionato al quattordicesimo posto con 40 punti nel girone C, mentre il Delta Porto Tolle, sconfitto dall'Adriese nel derby rodigino, ha chiuso quindicesimo a quota 36.