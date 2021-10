Serie C, respinto il ricorso del Südtirol. Il Legnago pronto a giocare il recupero del secondo tempo

Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso del Südtirol.

La partita col Legnago, valida per la 5^ giornata del girone A di Serie C, era stata sospesa e rinviata dal direttore di gara Gauzolino dopo i primi 45 minuti. La colpa è da attribuirsi al nubifragio abbattuto sullo stadio, che ha reso la disputa dell'incontro troppo difficoltosa secondo il parere arbitrale. Il presidente biancazzurro, Davide Venturato, si era detto meravigliato a seguito del ricorso presentato dagli avversari. Come già detto, al patron il reclamo esposto da parte degli altoatesini non è per nulla andato giù. La decisione, comunque, è stata presa: il secondo tempo della partita sarà recuperato per intero.

Il Legnago è reduce dalla prima vittoria stagionale sul campo di casa della Giana Erminio. Tre punti di fiducia, che hanno permesso alla squadra di Colella di allontanarsi dal penultimo posto (lasciato alla Virtus), salendo a quota 5.

Questo il tabellino dettagliato del match parziale, aggiornato per i primi 45 minuti. Si riprenderà da questo punto per la disputa della ripresa:

LEGNAGO SALUS - SÜDTIROL 0-1 (0-1)

Reti: 4′ pt Odogwu (S)

Legnago Salus (4-3-2-1): Corvi; Ambrosini, Bondioli, Milani, Ricciardi; Antonelli, Yabre, Laurenti; Giacobbe, Contini; Juanito.

A disp.: Gasparini, Enzo, Rossi, Lazarevic, Ciccone, Sgarbi, Salvi, Pitzalis, Zanetti, Casarotti, Olivieri, Buric. All. Colella

Südtirol (4-3-3): Poluzzi; Malomo, Curto, Zaro, Fabbri; Tait, Moscati, Broh; Rover, Odogwu, Candellone.

A disp.: Meli, Vinetot, Voltan, Gatto, Fischnaller, Casiraghi, Davi, De Col, Passarella. All. Javorcic

Arbitro: sig. Gauzolino (sez. Torino)

Ammoniti: Candellone (S), Curto (S), Malomo (S)