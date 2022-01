Serie C, posticipata la ripresa dei campionati: rinvii per Virtus e Legnago

Slitta la ripresa del campionato di Serie C.

Dopo che è stato deciso il rinvio dell'inizio per le competizioni dilettantistiche dalla Promozione alla Terza Categoria, oltre che quelle giovanili, anche la Lega Pro ha comunicato il posticipo della seconda giornata del girone di ritorno.

Per cui, come tutto il turno del girone A fissato per domenica 9 gennaio, l'incontro della Virtus Verona in trasferta a Piacenza è stato riprogrammato al 1° febbraio 2022. Di conseguenza, è stato spostato al mercoledì successivo (9 febbraio) il match di recupero della prima giornata tra i rossoblù e il Südtirol, inizialmente ricollocato il 2 febbraio. Altra variazione riguarda la gara in programma a Vercelli contro la Pro, che è stato anticipato di un giorno, ovvero a sabato 5 febbraio. I ragazzi di Gigi Fresco torneranno quindi ufficialmente in campo al Gavagnin Nocini il 16 gennaio, quando ospiteranno il Renate.

Sul fronte Legnago del nuovo tecnico Michele Serena, invece, il primo appuntamento dell'anno sarà dunque il 16 gennaio 2022, in occasione della trasferta di Padova valida per la 22^ giornata di campionato. La partita col Lecco di domenica 9 gennaio, invece, verrà recuperata, come detto, martedì 1° febbraio 2022.