Serie B femminile, rinviate le gare in programma a gennaio: si ferma il ChievoVerona Women

Slitta la ripresa della Serie B femminile e del Campionato Primavera.

Visto l'elevato numero di contagi che sta interessando i gruppi squadra a livello nazionale, la Divisione Calcio Femminile della FIGC ha disposto la sospensione delle due competizioni fino alla fine di gennaio. Come stabilito tramite i comunicati n°80 e 81, sono quindi state rinviate a data da destinarsi la 13ª e 14ª giornata di Serie B e, per quanto riguarda il Campionato Primavera, 11ª, 12ª e 13ª del Girone 1 e 13ª, 14ª e 15ª del Girone 2.

Di conseguenza il ChievoVerona Women, salvo altri imprevisti, riprenderà il proprio cammino dalla 15ª giornata, nella sfida interna in programma domenica 6 febbraio (ore 14.30), contro il Cittadella Women.

Una decisione, quella della Federazione, in linea con quanto già optato per le competizioni di Serie C e Serie D, al momento posticipate entrambe a domenica 23 gennaio, oltre per tutte le categorie dilettantistiche del Veneto dall'Eccellenza in giù, riprogrammate a domenica 30 gennaio. Fino allo stesso giorno, infine, sono state sospese tutte le attività del Settore Giovanile e Scolastico.