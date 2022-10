Sassuolo-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la prossima gara, valida per la 11^ giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma lunedì 24 ottobre (ore 20.45) al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti - Tribuna Nord (capienza 4000 posti) sarà attiva dalle ore 15 di oggi, mercoledì 19 ottobre, fino alle ore 19 di domenica, 23 ottobre

DOVE ACQUISTARE

Online sul sito Vivaticket oppure nei punti vendita Vivaticket

PREZZO

20€ + Diritti di prevendita

INFO UTILI

Per informazioni riguardanti l'introduzione di striscioni o simili al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, contattare la segreteria dell'US Sassuolo Calcio all'indirizzo segreteria@sassuolocalcio.it