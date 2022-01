Sassuolo-Verona, chiuso il Settore Ospiti: niente biglietti per i tifosi gialloblù

In merito alla gara Sassuolo-Hellas Verona, il Sassuolo Calcio ha comunicato che - in seguito alle nuove disposizioni emanate dalla Lega Serie A in materia di capienza degli stadi per le partite relative alla 22ª e 23ª giornata - il Settore Ospiti (Tribuna Nord) del 'Mapei Stadium' non sarà aperto al pubblico e che è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Veneto.

La sfida, valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 16 gennaio alle ore 12.30.

Trasferta bloccata, dunque, per tutti i tifosi gialloblù.