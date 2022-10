Sassuolo - Hellas Verona, le probabili formazioni | Hrustic ai box, c'è Kallon

Con il Milan le risposte sono arrivate, ma i punti no: ecco che allora, per l'Hellas, la sfida in trasferta contro il Sassuolo rappresenta il primo vero test per la svolta.

Nel posticipo di domani, lunedì 24 ottobre, mister Bocchetti andrà a caccia di un risultato positivo per provare a dare una scossa al percorso dei gialloblù, sempre con l'obiettivo di allontanarsi dalla "zona calda", possibilmente già prima della sosta Mondiali. Il tecnico assicura qualche recupero, ma conferma anche il lungo stop per Hrustic, fermato dall'infortunio alla caviglia rimediato nel corso dell'ultima gara contro i rossoneri. Incerte le situazioni di Dawidowicz, Ilic, Lazovic e Lasagna, mentre è certo il rientro dalla squalifica Ceccherini, pronto a riprendersi il posto da titolare. Sul fronte neroverde, d'altra parte, Dionisi riflette sull'attacco, visti i numerosi problemi fisici: difficile, in quest'ottica, il recupero di Berardi. Appuntamento alle ore 20.45 al Mapei Stadium.

I PRECEDENTI - Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Verona in Serie A (5 vittorie e un pareggio), perdendo tuttavia l'ultimo incontro, lo scorso 16 gennaio per 2 a 4 in casa. Solo una volta gli scaligeri hanno vinto due match di fila contro i neroverdi nel massimo campionato, nei loro primi due confronti nel massimo campionato nel 2013/14. Grande equilibrio nelle sette sfide tra le due formazioni al Mapei Stadium in Serie A: tre successi per parte e un pareggio, con ben 26 gol nel complesso in casa dei neroverdi (3.7 di media a match).

QUI SASSUOLO - Senza lo squalificato Ferrari, chance in difesa a Ayhan. Accanto al turco, nella retroguardia a quattro, spazio a Erlic, Toljan e Rogerio. Centrocampo titolare con Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt. In avanti rimangono da valutare le condizioni di Berardi, Traore e Laurientè: dei tre, solo il francese dovrebbe partire titolare nel tridente con D'Andrea e Pinamonti. Così Dionisi sull'Hellas: «Sarà una partita difficile perché il Verona ha un'identità ben chiara. Col subentro di Bocchetti è tornato a fare quello che faceva nelle altre stagioni e che ha portato a tanti successi».

QUI HELLAS VERONA - Squalifica scontata per Ceccherini, che salvo sorprese tornerà a comporre la linea a tre in difesa insieme a Günter e Hien. Emergenza sulla corsia di sinistra: con Lazovic e Doig ancora out, è Depaoli l'unico candidato per il ruolo in fascia mancina. Confermati invece Faraoni, Tameze e Veloso. Bocchetti non avrà a disposizione Hrustic, infortunatosi alla caviglia contro il Milan: Piccoli e soprattutto Kallon (Lasagna è ai box) sono i due candidati principali a completare il tridente offensivo insieme a Verdi e Henry. Così il nuovo tecnico nella conferenza stampa dell'antivigilia: «Sono contentissimo del rinnovo, la società ha mostrato la fiducia che ripone in me. Cercherò di dare il massimo e di aiutare il Club provando a fare punti già a partire dal prossimo match. Ci aspetta una partita diversa rispetto a quella con il Milan, anche perché giocheremo fuori casa. Ci siamo preparati bene e sappiamo cosa fare. Daremo il massimo come sempre e cercheremo di portare a casa punti. Calo fisico a fine gara contro il Milan? Giocando un tipo di calcio aggressivo e intenso è chiaro che serve essere preparati al massimo per evitare questa situazione. Stiamo mettendo dei mattoncini un po' alla volta, poi vedremo. Su cosa altro abbiamo lavorato? Su ciò che avevamo già visto la settimana scorsa, concentrandoci però sulle caratteristiche del Sassuolo. Cosa serve per essere più decisivi in attacco? Quando si crea tanto, c'è chiaramente più probabilità di fare gol. Bisogna però partire dal presupposto di subire meno reti, perché tutte le squadre hanno bisogno di una difesa solida. Ci stiamo lavorando e speriamo di vedere dei miglioramenti. Che tipo di sfida sarà a Reggio Emilia? Il Sassuolo è una squadra molto forte, si è evoluta negli ultimi anni e gioca un buon calcio, intenso. Dovremo essere attenti e fare una buona gara a livello difensivo per portare a casa i punti. La mia idea di calcio? Cerco di fare del mio meglio con i giocatori che ho a disposizione. Mi ispiro al calcio di Gasperini, ma voglio metterci del mio. Spero di farlo vedere a voi e ai miei ragazzi. La carica del pubblico a Sassuolo? La prestazione col Milan ha dimostrato che, nonostante il momento, i nostri tifosi ci hanno applaudito, perché abbiamo dato tutto. Giocare partite con questo pubblico al seguito deve essere per noi un orgoglio e una marcia in più. Dovremo dare il massimo anche per loro».

ARBITRO - Alberto Santoro di Messina

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurentié

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry