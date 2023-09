Sassuolo - Hellas Verona, le probabili formazioni | Terracciano ancora preferito a Faraoni

Terza giornata di campionato: al Mapei Stadium di Reggio Emilia, campo ricordato con piacere dai tifosi scaligeri per lo spareggio salvezza vinto con lo Spezia, si gioca l'anticipo Sassuolo-Verona.

La squadra di Dionisi non ha ancora conquistato i tre punti, mentre gli uomini di Baroni vogliono continuare a fare bene e vanno a caccia del terzo successo di fila, dopo le vittorie contro Empoli e Roma. I padroni di casa neroverdi, ancora a secco, affontano dunque gli ospiti gialloblù, sempre in gol nelle prime due uscite di Serie A: la sfida è aperta, con fischio d'inizio questa sera, venerdì 1 settembre, alle ore 18.30.

I PRECEDENTI - Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei gare contro il Verona in Serie A. Due delle tre più recenti, tuttavia, sono terminate con un successo gialloblù. Nelle ultime quattro sfide tra Sassuolo e Verona al Mapei Stadium in Serie A sono stati segnati in tutto 20 gol (media di cinque a partita): nello stesso periodo (a partire dal 2019/20) solo in Inter-Bologna al Meazza (5.3) si sono segnate in media più reti (minimo quattro confronti).

QUI SASSUOLO - Mister Dionisi dovrebbe scendere in campo con il solito 4-2-3-1. Al centro dell’attacco ci sarà Pinamonti, supportato sulla trequarti da Defrel, Bajrami e Laurientié. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Racic e Matheus Henrique. Boloca dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre in difesa panchina per Viti con Tressoldi ed Erlic al centro della difesa, Toljan e Vina terzini e Consigli in porta. Resta vivo il dubbio del rientrante Berardi, che potrebbe partire anche titolare. Così l'allenatore neroverde sull'avversario: «Dobbiamo crescere, con i minuti e con le prestazioni. Dobbiamo fare di più, le scorse partite avevamo due avversari difficili e abbiamo creato meno di quanto è consuetudine per noi. Incontriamo una squadra che ha finito molto bene nello spareggio vinto nel nostro stadio e ha iniziato altrettanto bene. Mi sembra che abbiano cambiato poco nell'idea, magari una fase attendista diversa rispetto a prima. Ti prendono a uomo e con palla vengono molto in verticale, è un avversario che ci metterà molta pressione, hanno più fisicità di noi ma noi abbiamo più qualità».

QUI HELLAS VERONA - Baroni deve invece rinunciare ancora a Lazovic, Hrustic, Braaf ed Henry, e deve sciogliere due ballottaggi: Coppola e Terracciano sono in vantaggio su Cabal e Faraoni. Hongla e Duda agiranno al centro del campo, mentre Ngonge e Folorunsho supporteranno uno tra Djuric (in vantaggio) e Bonazzoli. Così il tecnico toscano nella conferenza stampa della vigilia: «Io miglior allenatore di quest'inizio campionato? Sinceramente non guardo mai queste statistiche, ma lavoro solo a testa bassa. In questo momento tutti questi dati ci possono allontanare da quello che è il nostro obiettivo. Dobbiamo essere bravi a gestire in maniera positiva l'entusiasmo dei risultati ottenuti perché serve equilibrio. Venerdì ci aspetta una partita difficilissima, davvero complicata: dovremo avere attenzione, voglia, e dovremo essere capaci di metterci alle spalle i risultati già ottenuti. Mercato agli sgoccioli? Per tutta la durata del mercato la società ha tenuto una linea, che è stata condivisa e portata avanti dal Presidente e dal Direttore; una strategia di cui tutti, penso, saremo contenti alla fine di questi due giorni. Sono arrivate delle offerte, ma il Presidente ed il Direttore hanno resistito. La mia attenzione primariamente è rivolta al campo: mancano due giorni poi questo periodo sarà concluso. Quella contro il Sassuolo la partita più difficile delle prime tre? Sarà una sfida parecchio complicata. Nonostante le due sconfitte, hanno fatto bene nelle gare che hanno giocato, ed in generale sono una squadra con qualità, velocità e tecnica. Sono ben allenati e hanno ormai continuità di guida tecnica. Sarà una bella sfida per noi, una sfida nella sfida. Sarà un test importante e sarebbe un errore pensare alla classifica, ai risultati già ottenuti. È una partita che vogliamo affrontare bene. Non dimentichiamo che in queste prime due partite il Sassuolo ha giocato contro l'Atalanta e contro il Napoli fuori casa, due match proibitivi anche per noi; partite che comunque hanno affrontato bene. Rientrerà sicuramente Berardi, hanno attaccanti forti in rosa e un centrocampo dinamico. Sarà una bella sfida e noi abbiamo bisogno di questo per crescere e per confrontarci, è ciò che vogliamo. Come si affronta il Sassuolo? Dovremo avere molto equilibrio, nella gestione della palla e in fase di non possesso. Loro hanno molta mobilità e doti tecniche: noi dovremo essere bravi, dipenderà molto anche dalla gestione dei duelli. Non dovremo sbagliare nulla. Dove bisogna ancora migliorare? Bisogna migliorare molto ancora in generale, e lo sappiamo. Contro la Roma abbiamo fatto bene alcune cose, ma ad esempio dobbiamo crescere nella gestione del pallone. In settimana chiedo ai ragazzi anche di essere più sereni, di non avere timori. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Sacrificio nel gioco anche da parte di attaccanti e centrocampisti? Se non lo fanno non giocano. I miei giocatori sanno che non è pensabile non partecipare alla fase difensiva, non è sostenibile per noi. Sanno che la prestazione di squadra è fondamentale, e che passa attraverso il sacrificio e dedizione del singolo. Al di là di come ti chiami e di quello che hai fatto, devi andare forte. Questa è la prima cosa. Il mio momento migliore come allenatore? Penso che il bello di questo lavoro sia che bisogna sempre essere in discussione con se stessi. Io ora sono concentrato sulla squadra, sul gruppo che viene anche da un anno difficile. Questo è un campionato che non ti permette distrazioni, per questo motivo parlo sempre ai ragazzi della prestazione, che è il fattore che ci aiuterà ad affrontare anche i momenti difficili. La prestazione la costruiamo durante la settimana, e la squadra da questo punto di vista sta rispondendo nel migliore dei modi. La miglior sorpresa finora? Penso sia difficile fare queste considerazioni. Un fattore importante per noi allenatori è trovare disponibilità, che è ciò che ho trovato qui. I ragazzi hanno dimostrato disponibilità anche verso il cambiamento con molta applicazione e senza timori. Questo mi ha fatto capire che questo gruppo ha la stoffa per lavorare: è una squadra che sa mettersi in discussione, aspetto fondamentale per me. Doig? Josh è un ragazzo che ha energia, è ancora molto giovane. Deve lavorare in maniera serena, ma si comporta e lavora come un professionista. Gestire le pressioni per questi ragazzi non è semplice, penso che lui possa crescere ancora molto».

ARBITRO - Marco Piccinini di Forlì

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Folorunsho; Djuric