Sassuolo, Berardi squalificato contro l'Hellas. Un nuovo positivo al Covid nella squadra neroverde

Domenico Berardi, esterno d'attacco del Sassuolo, non sarà a disposizione di Dionisi per la prossima sfida prevista alle ore 12.30 di domenica, 16 gennaio, al 'Mapei Stadium' contro l'Hellas Verona.

Il classe 1994, autore di 10 reti in 19 partite, è stato squalificato per una giornata dopo il cartellino giallo rimediato nell'ultima gara contro l'Empoli, il quinto del campionato.

La società emiliana, inoltre, nelle scorse ore ha comunicato che è stato riscontrato un nuovo caso di positività al COVID-19 per un calciatore della Prima Squadra. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. La situazione complessiva in casa neroverde vede attualmente positivi al virus un giocatore e un membro dello staff.