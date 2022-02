San Martino Speme travolto da una cinquina: il Montebelluna non lascia scampo

Dopo il successo interno dell'ultimo turno contro il Cartigliano, match terminato per 2 a 1, il San Martino Speme crolla in casa di fronte al Montebelluna.

In occasione del recupero della 18esima giornata del campionato di Serie D (girone C), al "Pozzan" la squadra di mister Colantoni viene travolta dalla formazione trevigiana con un pesante 1 a 5. Un netto ko per i nerazzurri, che si sono visti sopraffarre dalla cinquina ospite firmata Di Abdulai, Tomasi, Visinoni, Scandilori e Spencer, marcatori da tre punti per la squadra di Bordin. Balde, nel finale, l'autore del gol della bandiera per il San Martino Speme, che si prepara ora a sfidare l'Ambrosiana di Sammarco in un derby tutto veronese.

Di seguito il tabellino dettagliato del match:

SAN MARTINO SPEME - PRODECO CALCIO MONTEBELLUNA 1-5 (0-3)

Marcatori: 10' pt N. Abdulai (P), 25' pt A. Tomasi (P), 35' pt N. Visinoni (P), 30' st M. Scandilori (P), 33' st W. Spencer (P), 46' st K. Balde (S)

San Martino Speme: G. Scalera, N. Borin (1' st G. Menegazzi), N. Ferrarese (1' st T. Polo), A. Bertaso, G. Dalla Bernardina, L. Vignati, R. Marini, D. Marini (23' st K. Balde), L. Moraschi (34' st M. Anselmi), A. Oliboni (1' st D. Antinoro), A. Ciuffo. A disposizione: M. Mora, M. Irprati, M. Mancini, G. Momodu. All. Colantoni Mario

Prodeco Calcio Montebelluna: M. Voltan, M. Martin, A. Tomasi (13' st M. De Min), L. Borghesan (13' st W. Spencer), P. Biancheri, N. Tonizzo, G. Fabbian, L. Longato (36' st A. Zago), M. Scandilori, N. Abdulai (27' st G. Madiotto), N. Visinoni (32' st A. Baggio). A disposizione: M. Bonato, N. Fasan, M. Bressan, A. Vedova. All. Bordin Francesco

Ammoniti: A. Bertaso (S), L. Borghesan (P), G. Fabbian (P), N. Visinoni (P), W. Spencer (P)