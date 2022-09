San Giovanni Lupatoto, che colpo! Preso l'ex Chievo Meggiorini

Riccardo Meggiorini smette con il professionismo, ma non con il calcio.

L'esperto attaccante 1985, ex Torino e Chievo tra le altre, ha scelto di ripartire dai dilettanti con il San Giovanni Lupatoto, nonostante alcune offerte arrivate anche dalla Serie C. A risultare decisiva è stata la convincente corte dell'attuale direttore sportivo Marian Ionita, suo amico e compagno all'inizio della carriera inaugurata al Bovolone.

Il Club biancorosso, la cui Prima Squadra milita in Promozione, non si è trattenuto dall'esprimere gioia e soddisfazione tramite i propri canali social: «Un grande uomo ed esempio per i giovani ragazzi. Un grazie alla società e alla famiglia Perbellini e al direttore sportivo Ionita per questo sogno che si realizza».