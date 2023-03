Sampdoria-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la prossima gara casalinga, valida per la 27^ giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma domenica 19 marzo (ore 12.30) allo stadio 'Ferraris' di Genova.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti è attiva dalle ore 10 di ieri, lunedì 13 marzo, e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 18 marzo

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito TicketOne - CLICCA QUI

- Punti vendita TicketOne - CLICCA QUI

PREZZO

15€

INFO UTILI

Uscita consigliata: Genova Est

Parcheggio denominato 'Piastra Genova Est'