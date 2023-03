Sampdoria - Hellas Verona, le probabili formazioni | C'è Djuric a guidare l'attacco gialloblù

Ultima spiaggia o no, l'Hellas a Marassi sarà chiamato a fare risultato per poter alimentare ancora le speranze salvezza.

Al Ferraris si appresta ad andare in scena una sfida molto delicata, tanto per il Verona quanto per la Sampdoria, che potrà dire molto sul proseguimento di entrambe le compagini per il resto della stagione. I gialloblù, in particolare, dopo i "punticini" accumulati contro Spezia e Monza, avrebbero assoluta necessità di tornare alla vittoria, verdetto che consentirebbe perlomeno di avvicinarsi con fiducia al quartultimo posto e rendere la rincorsa finale ancora più infuocata. Sul fronte formazione, mister Zaffaroni non potrà contare su Hien e Verdi, mentre tiene banco il rebus Ngonge, la cui convocazione resta in bilico. Notizie positive, invece, arrivano per il centravanti: Djuric è infatti pronto a riprendersi una maglia da titolare come riferimento offensivo. L'ex Salernitana, prestazione dopo prestazione, si è dimostrato una pedina preziosissima, utile nel far salire la squadra e dare peso e sostanza al reparto d'attacco.

Appuntamento, dunque, alle 12.30 di domani, domenica 19 marzo, per il lunch match salvezza.

I PRECEDENTI - La prima sfida tra Verona e Sampdoria si è disputata il 22 settembre 1957, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, gara valida per la terza giornata di Serie A e terminata 1-1: rete di Osvaldo Bagnoli nel secondo tempo per i gialloblù. Il Verona ha vinto il match d'andata contro la Sampdoria, ma non batte due volte di fila i blucerchiati in Serie A dal 1972 e non è mai riuscito a vincere entrambi i match con i doriani nello stesso massimo campionato. La Sampdoria ha perso solo uno dei 26 match casalinghi di Serie A contro l'Hellas (0-1 il 30 dicembre 1972 con la rete di Roberto Mazzanti): da quel ko in 20 partite solo sei pareggi e ben 14 vittorie blucerchiate, incluse le ultime cinque in ordine di tempo (in tutte queste cinque i doriani hanno sempre segnato almeno due gol).

QUI SAMPDORIA - Un ritorno a disposizione e un'assenza in più per Stankovic: a centrocampo non ci sarà lo squalificato Rincon, ma dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Winks il rientrante Cuisance. Per il resto tutto confermato con Zanoli e Augello sugli esterni, e la difesa davanti a Turk (Audero è out) la linea a tre formata da Gunter, Nuytinck e Amione. In attacco confermato Gabbiadini con Leris e Djuricic alle sue spalle. Così il mister blucerchiato sull'avversario: «Contro il Verona abbiamo una buona occasione e dobbiamo coglierla per i nostri tifosi. L'Hellas dalla ripresa sta facendo bene, è una squadra compatta, organizzata e che gioca in maniera diretta. Dopo gli ultimi ottimi risultati, è giusto che continui a sperare nella salvezza. Per noi comunque non cambia nulla, dobbiamo guardare al nostro percorso e migliorare soprattutto in casa. Lo stadio è con noi e dovremo sfruttarlo».

QUI HELLAS VERONA - Zaffaroni fa la conta degli assenti: ancora ai box Hien, e così al centro del terzetto dovrebbe essere confermato Magnani, con Dawidowicz e Coppola ai suoi lati. Dopo due panchine consecutive, potrebbe rivedersi nell'undici titolare Doig: lo scozzese si candida a percorrere il binario di sinistra, in linea con Duda, Tameze e Faraoni. Doccia gelata per Verdi, tornato in infermeria dopo il gol col Monza: è lotta a due tra Braaf e Lasagna per affiancare Lazovic sulla trequarti. Il terminale offensivo dovrebbe essere Djuric, in rimonta su Gaich. Così il tecnico gialloblù nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Le parole di Sogliano? Il discorso del direttore sportivo è in linea con quello che ci diciamo sempre. Da quando siamo ripartiti, la squadra ha fatto un percorso importante e questo va sottolineato. Al momento questo non basta, e con grande determinazione, ma con i tempi giusti, dobbiamo cercare di migliorare. Vedere tutto nero oggi è sbagliato, perché in termini di punti conquistati - lasciando però stare la classifica - da gennaio ad oggi la squadra sta oggettivamente facendo un campionato da Verona, come negli ultimi anni. Non dobbiamo commettere l’errore di farci condizionare moralmente dal risultato delle altre squadre. Abbiamo un alleato, vale a dire il tempo, perché ci sono ancora tante giornate da disputare da qui alla fine e non dobbiamo colmare il gap con gli avversari in 2 o 3 partite. Il rischio è quello di vivere le gare come un'ultima spiaggia, come avvenuto in autunno, quando ci si aspettava sempre di raggiungere quel qualcosa in più di quello che si poteva realmente fare. L'errore è strato fatto e non dobbiamo ripeterlo. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare forte ma con equilibrio, e che abbiamo le possibilità per raggiungere il nostro obiettivo. Confronto con la squadra? No, non ci siamo detti nulla al di là delle solite cose. Sul fatto che ci sia da migliorare non ci sono dubbi, sappiamo che dobbiamo accelerare il più possibile i tempi, ma la squadra sta lavorando bene. Non dimentichiamoci che ci sono avversari di livello, come ad esempio il Monza che sta facendo un grande campionato. Sampdoria? Giocheremo contro una squadra che, nelle ultime due partite in casa, ha pareggiato contro Inter e Salernitana. Inoltre, sotto di due reti, ha raggiunto temporaneamente la Juventus nel match della scorsa settimana. La Sampdoria è in salute, è aggressiva e ha giocatori forti. Il campo di Genova poi lo conosciamo tutti, ed è un aspetto importante. Ci aspetta una gara difficile sotto tanti punti di vista, andrà affrontata con grande forza e determinazione. Dovremo essere reattivi sulle seconde palle e nel recuperare il pallone sui lanci. Sarà fondamentale l'approccio ed entrare in campo con l'atteggiamento giusto, perché si prevedono 95' di grande intensità e battaglia. Nonostante la classifica, la Sampdoria ha combattuto in tutti i match, facendo sudare gli avversari. Ha giocatori di grande qualità come Djuricic e Gabbiadini, uno che ha sempre fatto gol. Dovremo essere preparati. Stop di Verdi? Purtroppo, per Verdi si tratta di un problema muscolare che si verifica in un momento di lavoro fatto di grande intensità. Questo va messo in conto. Doig? È un ragazzo giovane, alla prima esperienza in un campionato di questo livello. A questo aggiungiamo una situazione di classifica particolare ed una serie di partite in cui si spende emotivamente molto. Sta facendo il percorso che ogni ragazzo deve fare, non ho visto un'involuzione in negativo, ma dopo la fila di partite giocate ci sta un po' di rotazione. Il ragazzo sta bene. Ngonge e Ceccherini? Ngonge sarà valutato domani mattina per capire se sarà della partita. Ceccherini, oltre a Sulemana e Lasagna, dovrebbero essere convocabili. Hien? Sicuramente Hien non sarà recuperato per la prossima gara, ha avuto un problema muscolare ed è una situazione delicata. Non abbiamo nemmeno la certezza di averlo contro la Juventus. Ci siamo confrontati con lo staff medico e dobbiamo aspettare prima di sbilanciarci. Rammarico per i vari infortuni? È sempre meglio avere tutti a disposizione, però è chiaro che in un percorso come il nostro, col tipo di partite che dobbiamo giocare, questi sono stop che vanno preventivati. A parte gli infortuni di Henry e Hrustic, che hanno avuto problemi di lunga durata, gli altri sono stati risolvibili nel medio periodo. Djuric insostituibile? Non ha avuto intoppi dopo l'infortunio, è a disposizione e può giocare. Ha caratteristiche uniche all'interno della squadra, che con lui può fare determinate cose. Ma da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti, i ragazzi lo sanno e sono coinvolti. Questo dovrà essere lo spirito che ci deve contraddistingue da qui alla fine della stagione».

ARBITRO - Maurizio Mariani di Aprilia

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Sabiri, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Braaf; Djuric