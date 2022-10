Salernitana - Hellas Verona, le probabili formazioni | Cioffi recupera Faraoni

Salerno come ultima spiaggia per Gabriele Cioffi? Forse. Probabile. Tuttavia l'allenatore dell'Hellas, nella conferenza stampa dell'antivigilia, caccia via tutte le pressioni dopo le tre sconfitte consecutive incassate: «Da quando sono qui ogni partita e ogni allenamento sono determinanti per me». Il Verona però ora si ritrova in fondo alla classifica, e ha ancora pochi margini di errore per risollevarsi prima dell'anno nuovo: la trasferta dell'Arechi, infatti, potrebbe rappresentare uno spartiacque importante in vista della sosta per il Mondiale che inizierà a novembre. Il tecnico, nel frattempo, potrà contare finalmente sul recupero di una pedina importante come Faraoni, fresco di rinnovo fino al 2025 come il compagno Günter. Appuntamento allora alle ore 15 di domani, domenica 9 ottobre, per una sfida già cruciale per il cammino dei gialloblù in Serie A.

I PRECEDENTI - Il Verona è una delle sole cinque squadre contro cui la Salernitana è imbattuta in Serie A: tra queste, solo contro Bari (quattro) e Venezia (quattro) i campani contano più precedenti nella competizione rispetto agli scaligeri (due incroci, entrambi nello scorso campionato). La Salernitana ha segnato quattro reti in due incroci contro l'Hellas in Serie A, una media di due a partita: solo contro Pro Patria (2.5) e Lucchese (2.5) ha realizzato in media più gol.

QUI SALERNITANA - La squadra granata fa i conti con il ritiro di Ribery, costretto a dire stop dal calcio giocato per un problema al ginocchio. Nicola, nel frattempo, rimane alle prese con l'enigma regista: Bohinen è ancora out, Maggiore rende di più in altre zone del campo. Nelle prove di formazione l'allenatore ha provato Radovanovic, completando il terzetto di centrocampo con Lassana Coulibaly e Vilhena (ma occhio a Kastanos), mentre sulle fasce Mazzocchi e Candreva rimangono intoccabili. In difesa tutto ruota attorno alle condizioni di Fazio, ma l'ex Roma non si allena in gruppo da oltre 15 giorni e, nella migliore delle ipotesi, partirà dalla panchina. Gyomber vince il ballottaggio con Bronn, la retroguardia sarà completata da Daniliuc e Lovato. In attacco spazio a Bonazzoli e Piatek.

QUI HELLAS VERONA - La difesa gialloblù rimane ancora invariata: confermati Hien, Günter e Ceccherini a protezione della porta di Montipò. Faraoni è recuperato, ma si accomoderà in panchina: conferma dunque per Lazovic e Doig sugli esterni, con Veloso a sostituire l'infortunato Ilic al fianco di Tameze. Davanti Henry è l'unica certezza: Hrustic potrebbe rilevare Piccoli e affiancare Verdi sulla trequarti, ma c'è anche Lasagna a insidiare l'ex Atalanta. Così il tecnico nella conferenza stampa dell'antivigilia: «Qual è il peso della sfida di Salerno? Senza dubbio, dopo il risultato arrivato contro l'Udinese, la partita di domenica diventa ancora più importante, ma in ogni caso lo sarebbe stata indipendentemente dall'esito del match contro i bianconeri. In settimana con i ragazzi ho lavorato più sull'aspetto mentale, ovvero la leggerezza con cui devono vivere la partita. Non credo che abbiano bisogno di ulteriori pesi sulle spalle. La squadra è presente, è viva, ha lavorato bene come in ogni seduta di allenamento. Salernitana? Incontreremo una squadra che in estate ha rinfoltito la sua rosa, ma che viene da un momento di difficoltà. In ogni caso, noi andremo a Salerno per fare la nostra partita, per proporre il nostro gioco. Ultimatum per me? Credo che da quando ho scelto di allenare questa squadra ogni partita e ogni allenamento siano determinanti per me. Il confronto con la società c'è stato come c'è dall'inizio: discuto sempre di calcio e del mio lavoro con il Presidente ed il Direttore Sportivo. L'aiuto dei senatori? Sì, mi stanno dando una grande mano in settimana con il resto dello spogliatoio. I ragazzi hanno capito quello che sto chiedendo, li vedo presenti e coinvolti. Per domenica oltretutto recupereremo anche Faraoni, un giocatore che porta tanto alla squadra, sia a livello morale che dal punto di vista calcistico. Andamento altalenante tra primo e secondo tempo? Come allenatore devo sapere e capire perché vinco e perché perdo. Durante la partita contro l'Udinese ho visto una squadra in crescita, con la giusta voglia di giocare e di esprimere il proprio calcio e anche nei nostri match precedenti ho sempre riconosciuto quella sana frenesia di arrivare al risultato. Nella mia analisi vedo una squadra vogliosa di dimostrare, magari anche commettendo degli sbagli, ma sempre pronta a dare il massimo. Piccoli vera novità del match contro l'Udinese? Sì, Roberto ha disputato un match di grande sacrificio. Ho scelto di schierarlo dal primo minuto scegliendo così un giocatore che mi potesse dare profondità e velocità in ripartenza. E' un giocatore di talento, al quale va dato tempo e va recuperato al 100%. 3-4-2-1 modulo definitivo ? Sì, credo che dalla partita di Bologna la scelta sia stata evidente, magari con degli interpreti differenti, ma il modulo è sempre rimasto lo stesso. Io cambiato come allenatore? Penso di essere cambiato tanto e di essere cresciuto. Ho scelto Verona per darmi la possibilità di affrontare una nuova sfida e credo che sia soprattutto nelle difficoltà che si trovino le possibilità per crescere e migliorarsi. La mia intenzione è quella di restare qui per raggiungere il nostro obiettivo».

ARBITRO - Davide Ghersini di Genova

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Lazovic, Verdi; Henry