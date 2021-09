Salernitana-Verona, l'Osservatorio Nazionale dà l'ok: trasferta concessa ai tifosi gialloblù

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, a seguito della decisione di vietare l'accesso ai residenti in Veneto per il match di Bologna, ha dato il via libera ai tifosi gialloblù per la prossima trasferta contro la Salernitana, in programma mercoledì 22 settembre, ore 18.30, allo stadio Arechi.

Attraverso un comunicato ufficiale, il numero 14, l'ONMS ha invitato a seguire delle precise modalità organizzative per il corretto svolgimento della manifestazione. Ecco la parte del testo riguardante il match:

«Per l’incontro di calcio “Salernitana - Hellas Verona”, connotato da elevati profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Veneto per il solo settore “ospiti”, esclusivamente a loro dedicato;

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore».

Anche per il successivo incontro fuori casa, ovvero quello di sabato 25 settembre fra Genoa e Verona, valgono le stesse disposizioni indicate, come precisato all'interno della medesima nota.