Salernitana-Hellas Verona: i convocati di Baroni

Mister Marco Baroni ha convocato 26 calciatori per Salernitana-Hellas Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A TIM 2023/24, in programma oggi, lunedì 20 maggio alle ore 18.30, allo stadio 'Arechi' di Salerno. Il tecnico gialloblù ritrova Folorunsho, ma deve rinunciare ad Henry, squalificato. Presente anche il giovane Ajayi.

L'elenco completo dei convocati.

PORTIERI: 1 Montipò, 16 Chiesa, 22 Berardi, 34 Perilli;

DIFENSORI: 18 Centonze, 19 Vinagre, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 32 Cabal, 42 Coppola, 82 Corradi;

CENTROCAMPISTI: 6 Belahyane, 8 Lazovic, 21 Silva, 25 Serdar, 31 Suslov, 33 Duda, 37 Charlys, 38 Tchatchoua, 90 Florunsho;

ATTACCANTI: 7 Tavsan, 10 Mitrovic, 11 Swiderski, 17 Noslin, 72 Ajayi 99 Bonazzoli.