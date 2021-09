DIRETTA Salernitana - Hellas Verona 0-1 | La sblocca Kalinic! Gialloblù subito avanti all'Arechi

L'Hellas Verona di mister Tudor, dopo la bella vittoria di domenica con la Roma, cerca continuità nella sfida esterna contro la Salernitana. Il match infrasettimanale, valido per la quinta giornata di Serie A, è in programma alle 18.30 allo stadio Arechi.

Come riportato da ANSA, la presenza di granelli di sale sul terreno di gioco ha fatto scattare l'allarme per un presunto sabotaggio alla vigilia della gara. E così, su richiesta degli addetti dell'impianto sportivo che avevano notato la presenza del sale, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Salerno e il personale della Digos della Questura di Salerno. Per gli investigatori, comunque, si sarebbe trattato solo di un gesto scaramantico messo in atto da ignoti.

Il tabellino

SALERNITANA - HELLAS VERONA 0-1

MARCATORI: Kalinic (7' pt)

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Dopo un avvio statico, i gialloblù si portano in vantaggio con Kalinic.

1'. Gondo scappa via in posizione giudicata regolare, chiude Magnani in calcio d'angolo.

3'. Ilic rischia molto con un retropassaggio corto, Montipò arriva in tempo e spazza in fallo laterale.

7'. Gol dell'Hellas! Lazovic pesca Caprari libero sulla sinistra, che dopo un dribbling iniziale mette nel cuore dell'area piccola un rasoterra insidioso. Kalinic si fa trovare pronto sul primo palo e appoggia in porta il pallone con un piattone preciso

10'. Occasione per Barak, servito di tacco da Kalinic. Conclusione smorzata e preda facile di Belec.

11'. Ribaltamento di fronte della Salernitana. Ribery pennella al centro per Simy, che di testa non inquadra la porta.

13'. Secondo squillo della Salernitana, con Simy che di nuovo incorna senza trovare lo specchio.

15'. Ancora pericoloso Simy, che dal limite dell'area prova il tiro, deviato da Gunter. Proteste per un tocco di mano del difensore, ma la palla sbatte sul petto: si gioca.

20'. Ribery si inserisce in area, appoggiando al centro per Gagliolo, che arriva come un treno calciando alto.

23'. Il ritmo, rispetto alla fase iniziale, si è notevolmente alzato. Le due squadre verticalizzano spesso, con la Salernitana in pressing offensivo negli ultimi minuti. Il Verona contiene le avanzate e riparte.

25'. Tempestivo intervento di Belec in uscita sulla trequarti, bravo ad anticipare in scivolata Kalinic che si era involato verso la porta.

Le formazioni

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Koulibaly, L. Koulibaly, Ranieri; Ribery; Gondo, Simy

A disposizione: Fiorillo, Jaroszynsky, Veseli, Schiavone, Bonazzoli, Djuric, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Bogdan, Vergani

Allenatore: Fabrizio Castori

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic

A disposizione: Pandur, Berardi, Lasagna, Cetin, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Bessa, Ragusa, Tameze, Simeone

Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Massimiliano Irrati (Sez. AIA di Pistoia)

Assistenti: Liberti (Sez. AIA di Pisa), Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1)