Sacchi esalta il Verona: «Complimenti a Tudor e ai suoi ragazzi per coraggio e gioco»

Arrigo Sacchi, ex allenatore e ct della Nazionale Italiana, ha speso parole di elogio per l'Hellas dopo la sfida del Meazza disputata contro il Milan.

L'allenatore, che ha vinto titoli importanti alla guida dei rossoneri, su La Gazzetta dello Sport ha infatti scritto:

«A San Siro il piccolo Verona ha saputo aggredire il Milan dando vita a una partita ricca di emozioni e spettacolo. Complimenti a Tudor e ai suoi ragazzi per il coraggio e per il gioco: solo così si cresce. I ragazzi di Pioli già in difficoltà per i molti infortunati si sono trovati davanti un rullo compressore che li ha aggrediti a tutto campo per poi rubare palla e ripartire a mille all'ora. Nel primo tempo il Verona è stata una squadra compatta, mentre i rossoneri non sempre lo erano e non hanno trovato alternative al dominio veronese se non il lancio del portiere per la testa di Giroud».